Mecz Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź online. Goście chcą ładnie pożegnać się z Ekstraklasą. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Zagłębie - ŁKS ONLINE. Koniec 33 kolejki Ekstraklasy

Obydwa zespoły w końcówce sezonu nie grają już o nic. Zagłębie zakończy kampanię 2023/24 w środku tabeli, a ŁKS na 100 procent zajmie ostatnie miejsce. Czy przed trenerem Waldemarem Fornalikiem ostatnie mecze w barwach "Miedziowych"? Coraz częściej mówi się o zmianie szkoleniowca w Zagłębiu. Do klubu może wrócić Mariusz Lewandowski, który niedawno trenował pierwszoligową Termalicę. A może Łukasz Piszczek skusi się na pracę w Ekstraklasie?

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Zdecydowanie drużyna ŁKS-u pokazuje, że potrafi grać w piłkę. Byli w stanie toczyć wyrównane boje z czołówką tabeli. Ta drużyna jest groźna. Można w cudzysłowie powiedzieć, że jest to mecz pułapka, bowiem jak się nie wygra, to wszyscy odbierają taki wynik jako niespodziankę. ŁKS gra bez obciążeń i wtedy zespół pokazuje naprawdę, na co ich stać. (cyt: Futbol.pl)