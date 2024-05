Media: Legia Warszawa poszuka nowego napastnika. W kręgu zainteresowań znalazł się argentyński snajper, który gra w Grecji

Legia Warszawa poszuka "dziewiątki"

- Cały czas pracujemy nad tym, by coraz drożej sprzedawać i coraz drożej pozyskiwać. Slavia Praga też brała zawodników za darmo i sprzedawała za jakieś kwoty, a teraz są na takim poziomie, że kupują za 2,5 mln euro, a sprzedają za kilkanaście milionów czy nawet dwadzieścia. To jest nasz cel, jesteśmy na dobrej drodze i do tego zmierzamy - powiedział niedawno Jacek Zieliński dla klubowych mediów (cyt: Legia.net)

Portal Legia.net podaje, że na radar Legii Warszawa trafił 25-letni argentyński napastnik grający w Grecji. Juan Miritello to "dziewiątka", która przebywa na wypożyczeniu w klubie Asteras Tripolis. W obecnym sezonie strzelił 14 goli i zaliczył dwie asysty. Jego macierzysty klub to Defensa, ale kontrakt w Ameryce Południowej jest ważny do 31 grudnia 2026 roku, dlatego "Wojskowi" pewnie będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni.