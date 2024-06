Memy o meczu Niemcy - Szkocja na Euro 2024. Szkoci do pilota: Nie gaś silników Jacek Czaplewski

Oto najlepsze memy o demolce, czyli meczu Niemcy - Szkocja na otwarcie Euro 2024. Po wszystkim było jeszcze przed przerwą, kiedy gospodarze wbili trzy bramki, a jeden z gości dostał czerwoną kartkę. Internet Zobacz galerię (8 zdjęć)

Łomot, demolka, miazga w meczu Niemcy - Szkocja! Gospodarze okazali się niezwykle pazerni na otwarcie Euro 2024, natomiast goście praktycznie bez argumentów. To musiało skończyć się w internecie jednym - srogimi memami. Jest więc o przysypiającym Manuelu Neuerze czy Szkotach proszących kapitana lotu do Monachium, by nie gasił silników, bo za chwilę wszyscy będę wracać do domu.