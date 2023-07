MEMY z Fernando Santosem. Zostanie w reprezentacji Polski czy da nogę jak Paulo Sousa? [GALERIA]

Już było za spokojnie w naszym uniwersum! Dlatego jak wygasła afera z Mirosławem "Za Zu Zi, Zi Zu Zaj!" Stasiakiem to w nocy z soboty na niedzielę wybuchła kolejna. Tym razem w roli głównej przebywający na urlopie selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos, łączony przez Saudyjczyków z tamtejszym Al-Shabab.Zrobiło się naprawdę burzliwie, bo do wieczora Santos nie odbierał telefonów od PZPN... - Naprawdę myślisz, że nie próbujemy? - pytał internautę poddenerwowany rzecznik Jakub Kwiatkowski. Na szczęście trener w końcu znalazł czas i zapewnił prezesa Cezarego Kuleszę, że jeszcze do nas wróci i bynajmniej niej po rzeczy, które zostawił w apartamencie w Warszawie, w którym to miał ponoć na stałe mieszkać. Zobaczcie najlepsze memy i komentarze o Fernando Santosie i jego porzuceniu Biało-Czerwonych.

