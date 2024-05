Michał Pazdan zostanie freakiem? "O Jezu, miałem taki temat". Obrońca nie chce iść w ślady kolegów

Michał Pazdan nie chce zostać freakiem

W programie "Dwa fotele" Meczyków Janusz Basałaj zapytał Michała Pazdana czy Sławomir Peszko nie namawia go w szatni na freak fighty. - O Jezu, miałem taki temat. Nie, nie, nie - usłyszeliśmy w odpowiedzi od 36-letniego stopera.

A szkoda, bo właśnie w oktagonie mógłby powtórzyć swoje firmowe zagranie z meczu przeciw Irlandii, określane hasłem: "Kung fu Pazdan". - Podejrzewam, że to mogłoby się spodobać - przyznaje. - Ale nie jestem w ogóle do tego nastawiony. Ja za młodych czasów naoglądałem się w Nowej Hucie (część Krakowa - red.) różnych rzeczy. Raczej uciekałem od takich akcji. Nie byłem pierwszy do bitki. Dla mnie to nie jest naturalne, choć to bardzo modne wśród piłkarzy.

