Michał Probierz dzień po meczu z Austrią na Euro 2024: Z zespołem jestem na dobre i złe

Biało-Czerwoni bardzo słabo zaprezentowali się na tle reprezentacji Austrii. Od początku spotkania zostali zdominowani i jedynie momentami próbowali zagrażać bramce przeciwników. Pierwsza bramka dla Austriaków padła już w 9. minucie spotkania.

- Mieliśmy bardzo słabe wejście w mecz i pierwszej 15 minut widać było, że mieliśmy strasznie spętane nogi. Tego na pewno nie spodziewaliśmy się. Ale uporządkowaliśmy to spotkanie, później umiejętnie zdobyliśmy bramkę, mieliśmy też swoje sytuacje, gdzie w drugiej połowie po zmianach do tej 70. minuty, gdzie wydawało się, że mamy ten mecz pod kontrolą i możemy wszystko spokojnie przełożyć na swoją stronę, to straciliśmy bramkę podobną jak w meczu z Holandią i to na pewno jest bolesne, bo uczulaliśmy na to i zwracaliśmy uwagę. Później już otworzyliśmy się zdecydowanie za bardzo. Jeszcze ta sytuacja na 2:2, którą miał Karol Świderski. Jakby to wykorzystał trochę lepiej, byłoby to zupełnie inaczej, a tak musimy to przyjąć. Jest to bardzo silna grupa. Mamy też zespół w przebudowie i na pewno od tej drogi nie odejdziemy, którą podjęliśmy - powiedział Michał Probierz.