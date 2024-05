Michał Probierz może mieć problem przed Euro 2024. Kluczowy zawodnik nie gra przez kontuzję od kilku kolejek. Kiedy wróci?

Piotr Zieliński kontuzjowany. Kiedy wróci?

Pod koniec kwietnia Piotr Zieliński doznał urazu łydki, który miał wykluczyć go na kilka dni, ale kontuzja okazała się nieco bardziej poważna. Środkowy pomocnik reprezentacji Polski nie znalazł się w kadrze podczas trzech ostatnich meczów Napoli - z Romą, Udinese oraz Bologną. Data powrotu 29-latka nadal nie jest jeszcze znana. Kibice zaczynają się martwić, gdyż za niecały miesiąc zaczyna się Euro 2024. Piotr Zieliński miał być kluczową postacią w kadrze Michała Probierza.

Selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z TVP Sport wyznał, że ma małe "zmartwienie" dotyczące lidera drugiej linii kadry narodowej. - Prawdopodobnie zagra jeszcze w tym sezonie, więc to byłby plus w tej sytuacji - stwierdził trener. Napoli czekają jeszcze dwa mecze w tym sezonie - z Fiorentiną (17 maja) oraz Lecce (26 maja). Wszystko wskazuje na to, że "Zielu" wystąpi przynajmniej w jednym z nich. Jeśli mamy zgadywać, może to być spotkanie z Lecce, gdyż ekipa z Neapolu zagra na własnym stadionie. Polak miałby okazję pożegnać się z kibicami przed transferem do Interu Mediolan.