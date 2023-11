Michał Probierz na konferencji prasowej przed meczem towarzyskim z Łotwą odkrył karty. Znamy obsadę bramki

Selekcjoner Michał Probierz widzi pozytywy przed meczem towarzyskim z Łotwą. "Poprawiliśmy grę"

51-letni szkoleniowiec w rozmowie z dziennikarzami na przedmeczowej konferencji przyznał, że gra Biało-Czerwonych z meczu na mecz znacznie się poprawia i coraz więcej spektów taktycznych zaczyna funkcjonować tak jak wstępnie selekcjoner zakładał. Przede wszystkim Probierz chwalił sobie grę naszych kadrowiczów w pressingu i szybkim doskoku, zwłaszcza już połowie rywala.

- Poprawiły się zdecydowanie aspekty podejścia do pressingu, bardzo dużo odbiorów mamy na połowie przeciwnika. Gramy wysoko i większość zawodników nie boi się tego. Nie potrafimy jeszcze do końca niektórych sytuacji wykończyć, ale to robimy dobrze. Wychodzi nam znakomicie przenoszenie piłki w boczne sektory boiska, skąd potrafimy bardzo dobrze dogrywać piłki w pole karnym

- przyznał.

Dodatkowo przypomniał zgromadzonym dziennikarzom co przez lata cechowało jego zespoły. Przede wszystkim jego podopieczni byli do bólu waleczni i tym często mówiąc kolokwialnie przepychali mecze. Charakterność - to słowo klucz w ekipie Probierza.