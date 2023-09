Michał Probierz nowym selekcjonerem reprezentacji? Najlepsze MEMY z "polskim Guardiolą"

Najpóźniej 20 września poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Większość ludzi ze środowiska wskazuje Michała Probierza jako faworyta prezesa Cezarego Kuleszy. Jeśli to się urzeczywistni, konferencje prasowe będą jeszcze lepsze od meczów! "Polski Guardiola" ma twardy charakter i umie robić show. W Niecieczy był dwa dni trenerem, od młodych Polaków wolał w Cracovii starych Słowaków, po porażce z Legią Warszawa wyznał, że "pier*** whisky", bo tylko to mu pozostało. Na spotkania z mediami przychodził z doniczką, pod młynem Jagiellonii startował do najbardziej rozjuszonego fana. Zobaczcie, jak widzą go internauci na memach!

