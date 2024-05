Skład Polski na Euro 2024

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Selekcjonerzy kadr narodowych powoli odsłaniają karty przed wielkim turniejem. Michał Probierz 29 maja przed godziną 12:00 ogłosił szeroki 28-osobowy skład na najważniejszą międzynarodową imprezę piłkarską w Europie.

Według doniesień medialnych selekcjoner reprezentacji Polski miał ogłosić skład około godziny 19:00, ale zrobił to dużo wcześniej. Probierz na turniej zabierze tylko 26 zawodników, dlatego dwóch graczy będzie musiał skreślić. Oliwier Zych z Puszczy Niepołomice pojedzie w roli bramkarza do treningów, dlatego jego w finalnym rozrachunku nie wliczamy do kadry. Polską Ekstraklasę w Niemczech będą reprezentowali: Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin, Taras Romanczuk z Jagiellonii Białystok oraz Bartosz Salamon z Lecha Poznań.

Kibice są zaskoczeni brakiem Matty'ego Casha, ale przypomnijmy, że boczny obrońca leczy kontuzję łydki. Cieszy obecność Michała Skórasia, który w ostatnich tygodniach był w dobrej formie w Belgii. To samo można powiedzieć o Kacprze Urbańskim z Bologny. Młody pomocnik w ostatnim czasie gra we Włoszech coraz więcej.