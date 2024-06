Michał Probierz powinien zostać? SONDA

Przed reprezentacją Polski pozostał już tylko jeden mecz na Euro 2024. We wtorek, 25 czerwca zmierzy się w Dortmundzie z Francją, która jest jednym z faworytów do wygrania całego turnieju. Jeśli Biało-Czerwoni zaprezentują równie słabą dyspozycję w defensywie, co w meczu z Austrią, przeciwko Trójkolorowym może dojść do pogromu.