Michał Probierz po meczu z Austrią na Euro 2024: Nie zejdę z tej drogi, którą obrałem

Nieudany początek meczu z Austrią

Michał Probierz nie zamierza się poddawać. Konsekwencja w taktyce

Mimo porażki, trener Biało-Czerwonych stanowczo podkreślił, że nie obarcza winą za nią żadnego z zawodników i nie planuje rezygnować z agresywnej taktyki gry. Zdaniem Probierza, wysoki pressing i agresywne podejście to klucz do rozwoju zespołu.

Nieobecność Roberta Lewandowskiego częścią planu na mecz

Porażka z Austrią to już drugi niepowodzenie polskiej reprezentacji na Euro 2024, po wcześniejszej przegranej z Holandią. Mimo to, Probierz i jego drużyna nie tracą ducha walki i zapowiadają, że w nadchodzącym spotkaniu z Francją, podejdą do gry z takim samym zaangażowaniem i determinacją, jak do tej pory.