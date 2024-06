Michał Probierz przed Euro 2024: Nie obawiamy się przeciwników. Chcemy rozegrać bardzo dobry turniej

Michał Probierz o nietypowym sposobie ogłoszenia kadry na Euro 2024

Michał Probierz o problemach reprezentacji Polski przed Euro 2024

W niedzielę okazało się, że na Euro nie pojedzie bramkarz wybrany jako czwarty - tylko do treningów. Następca już został wybrany. - Mateusz Kochalski dojedzie na kadrę w miejsce Oliwiera Zycha, który jest kontuzjowany - powiedział Probierz i wytłumaczył stan zdrowotny w drużynie przed inauguracyjnym treningiem: - Bartek Slisz był na badaniach. Nie wykazały nic poważnego. Dziś jednak ze sztabem ustalimy czy nie dowołać jednego zawodnika, z którym rozmawiałem. Piotrek Zieliński i Karol Świderski normalnie wchodzą w zajęciach, zobaczymy co będzie dalej. Pozostali są zdrowi. Nie ma jedynie Nicoli Zalewskiego , bo utknął na lotnisku. Na samolot czekał cztery godziny. Doleci wieczorem - podkreślił selekcjoner.

Co Biało-Czerwoni mają do poprawy przed turniejem? - Będziemy pracować nad różnymi elementami. Za mojej kadencji, oprócz karnych w Cardiff, nie zdobyliśmy bramki po stałym fragmencie gry. Na pewno musimy popracować nad płynnym przejściem do fazy ofensywnej po przechwycie piłki. To będzie ważne z rywalami, z którymi przyjdzie grać. Jeśli chodzi o rywalach w sparingach to nie dobieraliśmy ich pod turniej. Decyzje zostały podjęte jeszcze przed tym jak poznaliśmy obsadę grupy - wyznał Probierz.

Mateusz Kochalski jedzie z reprezentacją Polski na Euro 2024