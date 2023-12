Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski krytykowany przez byłego kadrowicza. "Trener musi być elokwentną osobą"

Michał Probierz dopiero od niedawna piastuje stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Dwa mecze wygrał i dwa zremisował. Także wciąż jeszcze 51-latek nie przegrał meczu. Mimo tego pojawiły się już liczne głosy niezadowolenia z jego pracy. Przede wszystkim za sposób prowadzenie drużyny. Były reprezentant Polski z katowickim "Sportem" przyznał, że nie pasuje mu postać trenera, który.. kopie piłkę z piłkarzami. Według niego trener musi zachować odpowiedni dystans.

– Nie pasuje mi na przykład jak trener kadry kopie piłkę z zawodnikami. Posuwać się do czegoś takiego, żeby pokazać nie wiadomo co, to nie powinno mieć miejsca, bo potrzeba trochę dystansu do tego wszystkiego