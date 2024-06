Michał Probierz skreśli z kadry reprezentacji Polski na Euro 2024 trzech piłkarzy. Których powinien? Sonda Jacek Czaplewski

Michał Probierz musi dokonać ostatecznej selekcji przed Euro PAP/Leszek Szymański

W piątek 7 czerwca Polska gra towarzysko z Ukrainą i także do końca tego dnia selekcjoner Michał Probierz musi podać ostateczną kadrę reprezentacji na Euro 2024. Obecnie z drużyną ćwiczy trzydziestu zawodników, w tym dodatkowy bramkarz wyłącznie do treningów. Selekcjoner skreślić musi zatem dokładnie trzech piłkarzy. Których? Oddajemy wam do dyspozycji sondę.