Michał Probierz wysyła powołania na Euro 2024. Będą niespodzianki? Media: Trzech piłkarzy z PKO Ekstraklasy

Powołania Michała Probierza na Euro 2024. Media: Trzech piłkarzy z PKO Ekstraklasy

29 maja - to właśnie wtedy selekcjoner przedstawi listę ostateczną listę piłkarzy, którzy pojadą na Euro 2024. Do Niemiec jak informuje TVP Sport może się wybrać trzech piłkarzy z rodzimej PKO Ekstraklasy. Według portalu w kadrze na niemiecki turniej znajdą się przede wszystkim: Taras Romanczuk z Jagiellonii Białystok, Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin oraz Bartosz Salamon z Lecha Poznań. Ten pierwszy to świeżo upieczony mistrz Polski ze swoją drużyną.

Z kolei dla stopera Lecha będzie to kolejny już taki wyjazd w swojej karierze. Przypomnijmy, że 33-latek został powołany do kadry przez Adama Nawałkę na wyjątkowo udane Euro 2016 we Francji. Wtedy jednak nie zagrał w żadnym meczu. Wówczas Michał Pazdan i Kamil Glik stanowili o sile naszego bloku defensywnego.