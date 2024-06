Michał Probierz zachwycony 19-letnim Kacprem Urbańskim: Dał argumenty, by jechać na Euro i walczyć o pierwszy skład

Michał Probierz o składzie i celach na mecz Polska - Turcja

Probierza pytano o to jak ocenia debiut nastoletniego pomocnika z Bolonii. - Kacper Urbański dobrze zaprezentował się w meczu z Ukrainą. Dał argumenty, by jechać na Euro i walczyć o miejsce w podstawowym składzie - powiedział selekcjoner.

Do czego Polsce jest poniedziałkowy sparing na PGE Narodowym? - Z Turcją chcemy kontynuować to, co już robimy. Liczę na doskonalenie sposobu grania. Koncentrujemy się na razie tylko na tym meczu. Możemy przecież dużo planować, a po fakcie okazuje się, że ktoś wypada, jak po Ukrainie - wyznał Probierz.

W sobotę reprezentacja wybrała się na pole golfowe. Który zawodnik najbardziej się wyróżniał? - Grali Wojtek Szczęsny, Janek Bednarek i Robert Lewandowski. Powiedzieli mi: szkoda, że trener zaczął dopiero jak ma 50 lat. To jest prawda! Golf i gotowanie to dwie fajne czynności: nawet jak nie wychodzą to jest to fajnie spędzony czas, idealna odskocznia od piłki - zaznaczył Michał Probierz.