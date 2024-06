Michał Probierz zdobył serca Polaków. Bo Polska na Euro 2024 gra w piłkę, ma atmosferę i jest odmłodzona

Michał Probierz jeszcze niczego wielkiego nie wygrał, ale już zdobył serca Polaków jako selekcjoner najważniejszej reprezentacji Polski - w piłce nożnej. Nawet - a w zasadzie przede wszystkim! - po nieznacznej porażce z Holandią na inaugurację Euro 2024 odebrał mnóstwo gratulacji i podziękowań. Czego takiego dokonał, że zdobył sympatię dość wybrednych w tym względzie rodaków?

Michał Probierz jest otwarty na kibiców

Świetnie wczuł się w nową rolę. Rozumie, że kadra to dobro narodowe. Nikomu nie odmawia wywiadów, staje do zdjęć z kibicami, odpowiada w mediach społecznościowych, wreszcie dał zielone światło na nagrywanie vlogów z szatni czego swego czasu zabronił Fernando Santos. To zdaje się pierwszy selekcjoner od czasów Adama Nawałki, który aż tak zadbał o otoczkę, ale też sferę mentalną. I to wielomilionowa społeczność docenia. Jednocześnie Probierz dba o takie szczegóły jak ubiór czy panowanie nad emocjami, za co zbiera pochwały nie tylko w Polsce. Już został okrzyknięty modowym objawieniem mistrzostw.

Michał Probierz chce grać w piłkę, nie murować

Włączcie jakiekolwiek kulisy meczu za Probierza. Piłkarzom ciągle powtarza to samo: grajcie w piłkę, nie bójcie się, trener w was wierzy. To miła odmiana od autobusu w Katarze. Zwróćcie tylko uwagę na nastroje po porażce z Holandią. Przegraliśmy, ale kibice są... zadowoleni - z gry właśnie. Piszą (piszecie!) - Wreszcie nie ma wstydu, jesteśmy dumni.

- Panowie, z jednym z faworytów do przerwy 1:1, potrafimy grać jak równy z równym! - przekonywał Probierz w przerwie meczu. - Trzeba dalej grać, trzeba dalej szukać tych wyzwań, ciągle chcieć tę piłkę. Jak padniesz, będzie zmiana, są następni i czekają żeby wejść. Ale musimy od siebie dać serducho, jeszcze więcej! Piłka stykowa, to musi fruwać! Wyjść na tę drugą połowę i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze

Michał Probierz odświeżył reprezentację Polski

Zrezygnował z Grzegorza Krychowiaka. To był wspaniały pomocnik, ale na Euro 2016. Gdyby nie nowy selekcjoner to pewnie dalej liczyłby na powołania, a my wszyscy byśmy się denerwowali, że jest hamulcowym drużyny.

Dzięki rozeznaniu Michała Probierza, wcześniej selekcjonera U-21, poznaliśmy drzemiący, ale ukryty potencjał Biało-Czerwonych. To on postawił na 19-letniego Kacpra Urbańskiego, który zaczął Euro w podstawowym składzie. To on zaufał Jakubowi Piotrowskiemu z ligi bułgarskiej. To u niego gra Nicola Zalewski, choć siedzi na ławce w Romie. Pokonajmy tę Austrię i będzie dobrze!

