Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras ocenia reprezentację Polski w barażach Euro 2024

"Biało-Czerwoni" mierzyli się z Walijczykami podczas ostatniej edycji Ligi Narodów. Właśnie dzięki dobrym wynikom przeciwko reprezentacji z Wysp Brytyjskich Polacy dostali szansę gry w barażach Euro 2024, gdyż w grupie zajęli dopiero 3. miejsce. Szef resortu przypomniał ostatni mecz z Walią, wygrany przez biało-czerwonych 1:0.

Minister przyznał, że ten piłkarz w czwartek na PGE Narodowym w Warszawie nie zagrał najlepszych zawodów przeciw Estonii. Szansa poprawy w jego przypadku może nastąpić właśnie w Cardiff.

- Polscy piłkarze w meczu z Estonią pokazali dwie odsłony. W pierwszej konsekwentnie grali piłkę do skrzydeł, a potem wrzucali ją górą na pole karne. To nie przynosiło skutku. To nie jest odpowiedź, szczególnie na Walijczyków, którzy słyną z dobrej gry głową - podzielił się swoją opinią.