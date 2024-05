Moises Caicedo strzelił gola z połowy boiska. Chelsea pokonało Bournemouth

Moises Caicedo z pięknym golem dla Chelsea

Przed ostatnią kolejką Premier League ekipa Chelsea jeszcze nie była pewna gry w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. The Blues musieli zdobyć minimum punkt z Bournemouth, by nie oglądać się na rywali za plecami.

Chelsea zagra w europejskich pucharach

Tuż po przerwie Raheem Sterling podwyższył wynik na korzyść Chelsea. Ostatecznie londyńczycy wygrali 2:1 i mogli cieszyć się z awansu do europejskich pucharów. The Blues jednak wciąż nie wiedzą, w jakich międzynarodowych rozgrywkach zagrają, gdyż to zależy od wyniku finału Pucharu Anglii, w którym Manchester City zagra z Manchesterem United.

Chelsea awansowała do europejskich pucharów PAP / EPA

W przypadku zwycięstwa The Citizens, dodatkowe miejsce w Lidze Europy przypadnie Chelsea, natomiast w przypadku wygranej Czerwonych Diabłów, to oni zagrają w tych rozgrywkach i Chelsea pozostanie rywalizacja w Lidze Konferencji.