Motor Lublin w Ekstraklasie! Na elitę czekał 32 lata! Sensacyjny finisz baraży z Arką Gdynia Jacek Czaplewski

Motor Lublin jako beniaminek 1 ligi sensacyjnie wywalczył awans do PKO Ekstraklasy! Chociaż przez prawie cały mecz przegrywał z Arką Gdynia to w nieprawdopodobnych okolicznościach odwrócił wynik i wygrał 2:1. Widowisko obejrzał komplet widzów. Cieszył się tylko sektor gości. Żółto-niebiescy czwarty raz z rzędu przegrali walkę o powrót do elity!