MŚ 2022. Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska. Jest się kogo obawiać? [SYLWETKI]

Meksyk - zawsze wychodzą z grupy

Na początek przygody w Katarze, reprezentację Polski czeka rywalizacja z Meksykiem. Dla piłkarzy z tego kraju będzie to już 17. występ na mistrzostwach świata. Piłkarze Trójkolorowych już na dobre przyzwyczaili swoich kibiców, że niemal zawsze wychodzą z grupy. Ostatni raz ta sztuka nie udała im się w 1978 roku, gdy musieli uznać wyższość m.in. Polski (przegrali 1:3). Potem Meksykanom wiodło się zdecydowanie lepiej. W 1986 roku doszli do ćwierćfinału, a siedem ostatnich podejść do mundialu kończyło się dla nich na etapie 1/8. W 2018 roku, na rosyjskich boiskach, pokonali Niemców (1:0), Koreę Południową (2:1) i przegrali wyraźnie ze Szwecją (0:3). Po wyjściu z grupy nie poradzili już sobie z Brazylią (0:2).

W kadrze Meksyku nie brakuje gwiazd. Między słupkami stoi szalony Guillermo Ochoa, który na mundialu będzie miał już 37 lat. W obronie pewnymi punktami są Nestor Araujo z Celty Vigo i... gracze klubu Monterrey, na czele z Cesarem Montesem. W środku pola należy obawiać się defensywnego pomocnika z Ajaksu Amsterdam - Edsona Alvareza, czy doświadczonego Hectora Herrery z Atletico Madryt. Natomiast największe gwiazdy Trójkolorowi mają w ataku. Brylują tam Hirving Lozano z SSC Napoli, Raul Jimenez z Wolverhamption, czy Tecatito Corona z Sevilli FC. Trenerem drużyny jest Gerardo Martino, który w przeszłość prowadził m.in. FC Barcelonę.