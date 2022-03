MŚ 2022. Stadion 974, czyli arena zbudowana z kontenerów. To odpowiedź Kataru na zarzuty ekologów [WIDEO] TVP Sport

Wideo

MŚ 2022. 974 – to nie tylko numer kierunkowy, ale i liczba kontenerów, z jakich zbudowany został jeden ze stadionów na mistrzostwa świata 2022. To katarska odpowiedź na zarzuty, że organizacja mundialu nie idzie w parze z ekologią. Jest o około 20 procent tańszy od klasycznego obiektu i w całości może zostać poddany recyklingowi. – Sposobów na jego użycie po imprezie jest kilka. Można na przykład podzielić go na pół i wysłać w różne strony świata – mówi Mohammed Al Atwaan, dyrektor techniczny obiektu.