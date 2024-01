Najdrożej sprzedani zawodnicy Legii Warszawa w historii. Na którym miejscu Bartosz Slisz? Liderem nadal bramkarz AS Monaco

Transfery Legii Warszawa. Rekordowe odejścia

Bartosz Slisz odchodzi z Legii Warszawa. To niema pewne, że "Wojskowi" stracą swojego kluczowego gracza. Stołeczny klub ma zarobić na transferze około 3,5 mln dolarów - twierdzi dziennikarz Tomasz Włodarczyk. To równowartość ponad 13,7 mln złotych. Kwota robi dobre wrażenie jak na fakt, że umowa Slisza przy Łazienkowskiej obowiązuje jedynie do grudnia tego roku. Przeliczając 3,5 mln dolarów na euro, niektórzy kibice Legii mogą złapać się za głowę. 3,1 mln euro nie sprawi, że pomocnik będzie w TOP 10 najdroższych transferów wychodzących. Mateusz Borek był oburzony, kiedy usłyszał, że Legia może sprzedać swoją gwiazdę za tak małe pieniądze.