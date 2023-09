Najlepsi piłkarze rywali Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy. Sprawdź, kto przyjedzie do Sosnowca rywalizować z "Medalikami"

Rywale Rakowa w Lidze Europy. Jak silni są?

"Medaliki" trafiły do bardzo wyrównanej grupy. Na pierwszy rzut oka, że o awans do gazu pucharowej z dwóch pierwszych miejsc może być bardzo trudno podopiecznym Dawida Szwargi. Przede wszystkim jeśli spojrzymy na składy włoskiej Atalanty oraz portugalskiego Sportingu Lizbona. Łączna wartość kadr obu zespołów to bowiem 545 mln euro.