Najlepsze memy z Markiem Papszunem w roli głównej. Wrócił do Rakowa Częstochowa

Najlepsze MEMY o Marku Papszunie w Rakowie Częstochowa

We wtorek Marek Papszun został ponownie ogłoszony trenerem Rakowa Częstochowa. Tym samym sprawdziły się wcześniejsze przypuszczenia dziennikarza oraz redaktora naczelnego Meczyków - Tomasza Włodarczyka. Klub spod Jasnej Góry ogłosił 49-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych. Papszun obejmie drużynę po zakończeniu bieżących rozgrywek i będzie przygotowywał ją do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Co na to internauci?

Większość drwi z trenera, który wywindował Raków Częstochowa ponad stan i zdobył z klubem wszystkie możliwe trofea na arenie krajowej. Mistrzostwo Polski oraz dwa razy Puchar Polski - muszą robić wrażenie. Zwłaszcza ja przypomnimy sobie skąd startował szkoleniowiec i jaką musiał pracę wykonać. Internauci jednak wyśmiewają wcześniejsze doniesienia medialne mówiące o tym, iż trener czeka na jakąś ofertę z zagranicznego klubu.