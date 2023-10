Najwyższe frekwencje w Polsce. Śląsk ustanowi nowy rekord sezonu. I to jaki! [RANKING]

Frekwencje na meczach. Śląsk Wrocław na szczycie

Mimo ustanowienia rekordu Śląsk nie przebije swojego najlepszego wyniku na nowym stadionie. W 2011 roku mecz przyjaźni z Lechią Gdańsk obejrzało bowiem 42 771 osób. W przypadku hitu z Legią to frekwencja nie do powtórzenia ze względu na konieczność utworzenia sektorów buforowych.

Do soboty, czyli meczu Śląsk - Legia rekord należeć będzie do... Warty Poznań, która dzięki derbom była w połowie września gospodarzem stadionu przy Bułgarskiej.

Kto może przebić rekord Śląska albo się do niego przynajmniej zbliżyć? Szanse na pewno ma Lech Poznań podczas hitu z Legią Warszawa. Do czołówki wskoczy też najpewniej Ruch Chorzów, który zamienił kameralny obiekt w Gliwicach na Stadion Śląski. W lutym odbędzie się mecz z Legią Warszawa, w połowie marca derby z Górnikiem Zabrze.

Które mecze nie załapały się do czołówki? Choćby Górnik Zabrze - Ruch Chorzów (22 508 osób), Legii Warszawa z Ruchem Chorzów (25 247 osób), Górnikiem Zabrze (24 409 osób) i Ordabasami Szymkent (23 517 osób) czy Lecha Poznań z Radomiakiem Radom (23 198 osób).

Jeśli chodzi o mecze piłkarskie w ogóle to najwyższe frekwencje odnotowano póki co na PGE Narodowym w Warszawie za sprawą reprezentacji Polski. We wrześniu na Wyspy Owcze przyszło 54 129 osób, natomiast październikowy występ przeciw Mołdawii obserwowało 51 672 osób.