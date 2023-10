Napoli dwukotnie odgryzło się Milanowi. Inter Mediolan znów liderem Serie A

Serie A. Triumf Interu Mediolan nad AS Romą

Inter przystępował do meczu z Romą z drugiej pozycji w tabeli, bo w sobotę liderem został Juventus Turyn. Drużyna Wojciecha Szczęsnego (cały mecz) i Arkadiusza Milika (od 82. minuty) pokonała tego dnia u siebie Veronę 1:0 i powiększyła dorobek do 23 punktów. W ekipie gości całe spotkanie rozegrał Paweł Dawidowicz.

Mediolańczycy długo męczyli się w niedzielę z drużyną Nicoli Zalewskiego (grał do 75. minuty), ale mimo dużej przewagi nie byli w stanie objąć prowadzenia. To zmieniło się dopiero w 81. minucie, kiedy z lewego skrzydła w pole karne dograł Federico Dimarco, a akcję wykończył Francuz Marcus Thuram. Był to jedyny gol w tym meczu.

W zespole gości wystąpił Belg Romelu Lukaku, w przeszłości ważny piłkarz Interu. Za każdym razem, gdy 30-letni napastnik znajdował się blisko piłki, towarzyszyły mu ogłuszające gwizdy z trybun.