Trójka zawodników reprezentacji Polski trenowała indywidualnie

W przeciwieństwie do środy, w czwartek konferencja prasowa reprezentacji Polski oraz trening na boisku w bazie treningowej Hannoveru96 odbyły się do południa. Niestety Robert Lewandowski, Paweł Dawidowicz oraz Karol Świderski nie wzięli udziału w zajęciach grupowych. Z powodu różnego rodzaju urazów zawodnicy trenowali indywidualnie. Kapitan Biało-Czerwonych już na pewno nie zagra w pierwszym meczu fazy grupowej przeciwko Holandii. Natomiast sztab kadry robi wszystko, by dwaj pozostali gracze byli zdolni do rywalizacji z Oranje.

Popularny "Świder" był obecny na czwartkowej konferencji prasowej i sam zawodnik powiedział, że nie odczuwa już dużego bólu w kostce i robi wszystko by być gotowym do gry. Jest zatem duża szansa, że zobaczymy 27-letniego napastnika w niedzielne popołudnie na murawie stadionu w Hamburgu.