Nicola Zalewski zamieszany w aferę bukmacherską we Włoszech. Media: Reprezentant Polski podejrzewany o nieleganie obstawianie meczów

Nicola Zalewski zamieszany w aferę we Włoszech

Teraz do grupy zamieszanych dołączył Polak z włoskim paszportem - Nicola Zalewski - o którym pisze poczytny dziennik La Gazzetta dello Sport, ale i agencja ANSA, powołując się na zeznanie Fabrizio Corony. Ten sam świadek doniósł wcześniej na trzech innych zawodników, przeciwko którym toczy się śledztwo.

Zaniolo i Tonali byli powołani do kadry Włoch na październikowe mecze, ale w czwartek, po przesłuchaniu przez policję, zostali zwolnieni do swoich klubów. W oświadczeniu Włoska Federacja Piłkarska poinformowała, że "nie są w stanie" wykonywać swoich obowiązków - cytuje PAP.

Afera we Włoszech zatacza coraz szersze kręgi. We wtorek jako pierwszy oskarżony został Nicolo Fagioli z Juventusu. Wczoraj w związku z podejrzeniem nielegalnego obstawiania meczów zostali natomiast przesłuchani dwaj reprezentanci Włoch: Nicolo Zaniolo z Aston Villi oraz Sandro Tonali z Newcastle United.

We Włoszech obstawianie meczów piłki nożnej przez czynnych, zawodowych piłkarzy grozi poważnymi konsekwencjami. Już w przypadku Fagioliego informowano o karze nawet trzyletniej dyskwalifikacji i grzywnie sięgającej co najmniej 25 tys. euro - to równowartość około 113,5 tys. złotych według aktualnego przelicznika walut.

Póki co nie są znane szczegóły w sprawie Zalewskiego. Corona zapewnił jednak w mediach społecznościowych, że to czwarty zamieszany piłkarz w tamtejszym skandalu bukmacherskim. Według włoskich mediów sprawa ma dotyczyć w sumie nawet pięćdziesięciu graczy.