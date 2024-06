"Nie rób tak!". Tymoteusz Puchacz zdegustowany staromodną cieszynką Roberta Lewandowskiego. Świetna atmosfera przed Euro 2024! Jacek Czaplewski

Wygląda na to, że do reprezentacji Polski wróciła znakomita atmosfera, która niosła nas choćby na Euro we Francji. W Niemczech na Euro 2024 zwarta szatnia też ma być atutem na boisku. Sygnałów, że dzieje się dobrze napływa mnóstwo. Oto bowiem o dziesięć lat Tymoteusz Puchacz pozwolił sobie wytknąć Robertowi Lewandowskiemu... staromodną cieszynkę. - Nie rób tak - apelował do kapitana.