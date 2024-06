Niemcy bezbramkowo zremisowali w meczu towarzyskim przed Euro 2024 z piątkowym rywalem Polaków Jakub Jabłoński

Reprezentacja Niemiec tylko bezbramkowo zremisowała z Ukrainą w meczu towarzyskim przed Euro 2024. Podopieczni Juliana Nagelsmanna przeważali, lecz nie potrafili tego przekuć na to, co w piłce najcenniejsze, czyli gole. Piątkowy rywal Biało-Czerwonych na PGE Narodowych dotrwał, więc do końca poniedziałkowego starcia z czystym kontem. Przypomnijmy, że nasi południowo-wschodni sąsiedzi również wybierają się na mistrzostwa Europy. Będą rywalizować w grupie E z Belgią, Słowacją oraz Rumunią.