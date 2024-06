Niemcy jako pierwsi w fazie pucharowej, Chorwaci w niebezpieczeństwie. Euro 2024 się rozkręca OPRAC.: Jakub Jabłoński

Znamy pierwszego uczestnika fazy pucharowej. Chorwaci w niebezpieczeństwie PAP/EPA/RONALD WITTEK

Reprezentacja Niemiec zapewniła sobie miejsce w fazie pucharowej po zwycięstwie 2:0 nad Węgrami podczas Euro 2024. Gospodarze turnieju mogą się przygotowywać do kolejnej (decydującej) części rozgrywek. Tymczasem Chorwacja, po remisie 2:2 z Albanią, stoi na krawędzi odpadnięcia z turnieju. W grupie A, Szwajcaria zremisowała ze Szkocją 1:1, co przybliża ich do awansu