Nowa maska Kyliana Mbappe. Lider Francji gotowy na mecz z Polską? OPRAC.: Jacek Czaplewski

Kylian Mbappe, gwiazda reprezentacji Francji, wziął udział w treningu przedmeczowym w Paderbornie, mając na twarzy nową czarną maskę ochronną. To efekt złamania nosa, którego doznał w ostatnim czasie. Francuzi, przygotowując się do wtorkowego meczu z Polską, który będzie ich ostatnim rywalem na na Euro 2024. Ich kluczowy zawodnik może być gotowy do gry.