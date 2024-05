Nowi trenerzy w klubach Ekstraklasy. Lista debiutantów i następców

Trenerzy w klubach PKO Ekstraklasy: zmiany, powroty, debiuty

Lech wybrał Duńczyka, do Rakowa ma wrócić autor największych sukcesów, a w Warcie - o ile drużyna się utrzyma - szansę dostanie trener z 1 ligi.

Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi Cracovię, choć prezes dał do zrozumienia, że tymczasowy szkoleniowiec ma na to największe szanse. Trudno powiedzieć jak postąpi Zagłębie Lubin, którego odżyło na finiszu rozgrywek, a do którego przymierzano już Dawida Szulczka, trenera odchodzącego z Warty.

Lista nowych trenerów w Ekstraklasie od sezonu 2024/2025