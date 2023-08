Nowy kawałek o Legii Warszawa. Deobson - Kierunkowy (prod. Worek). W teledysku wystąpili piłkarze [WIDEO]

Deobson - Kierunkowy. Nowy kawałek o Legii Warszawa

Tekst rapowego kawałku Deobson - Kierunkowy:

ref. Zero dwa, dwa, dzwonią telefony

Zapamiętaj: to nasz kierunkowy

Ludzie tu na drugie mają Warsawholic

Jak robimy rzeczy to z pieczątką solid

jak robimy rzeczy to wchodzimy all-in

ludzie na Pradze i ludzie na Żoli

świętych tu nie ma, był Holy Goalie

w centrum miasta tylko monitoring

wszędzie świecą monitory

interesy jak w Monopolly

młode strzelby nic ich nie rozrobi

Czerniakowską idę z Agrykoli

mocne nerwy mata, ring i blok

United we stand, divided we fall

boisko, trybuny, ktoś skacze przez płot

drużyna jak odbezpieczony Glock

tłum, ludzie tu chodzą po trupach

kluby nad Wisłą, wolna sobota

a ja z kumplami po kraju

pokaż, gdzie żem jeszcze nie dotarł

życie Warszawy to slow life vs. La Vida Loca

Miasto obroni się samo i niepotrzebny żaden adwokat