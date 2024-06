Objawienia po pierwszej kolejce Euro 2024

Rozczarowania po pierwszej kolejce Euro 2024

Wymówki za to nie ma Belgia . Była zdecydowanym faworytem rywalizacji ze Słowacją i dla Czerwonych Diabłów miała to być łatwa przeprawa. Przeciwnicy nie położyli się przed lepszym na papierze rywalem i pozbawili go zdobyczy punktowej. Po raz kolejny zawiódł Romelu Lukaku, który ponownie marnował okazję za okazją.

Swoje mecze co prawda wygrały Francja, Anglia oraz Portugalia, ale były to wymęczone zwycięstwa. Zwłaszcza ta ostatnia reprezentacja trzy punkty wydarła w samej końcówce meczu z Czechami. Być może to celowa taktyka, by z formą wejść dopiero na fazę pucharową, ale na razie fani tych drużyn mają powody do narzekań.