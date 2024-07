Oficjalnie: Były napastnik Śląska Wrocław w nowym klubie. Kierunek: Katar!

- Z tego, co wiem, Exposito przebywa na Teneryfie i czeka na kolejne oferty. To jest już absurdalna sytuacja. Ten transfer się wysypał, rozpadł się. Exposito jakoś pryncypialnie patrzy na te zapisy i zawsze na końcu coś mu nie pasuje, bo to jest czwarty po Rakowie, Chinach, Turcji... Teraz Katar. Znowu mu coś nie pasowało - mówił redaktor w programie "Okno Transferowe".