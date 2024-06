Oficjalnie: Kosta Runjaić nowym trenerem Udinese. Były trener Legii Warszawa w Serie A

Kosta Runjaić nowym trenerem Udinese

Ostatnio został zastąpiony Goncalo Feio , który zdobył brązowy medal na koniec sezonu i awansował z drużyną do europejskich pucharów. Czas na nowe wyzwanie w karierze!

Udinese poinformowało w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakontraktowaniu Runjaicia . Szczegółów nowej umowy Niemca jeszcze nie podano. Będzie to dla niego najpoważniejsze wyzwanie w karierze. W Legii ugrał wcześniej Puchar Polski oraz Superpuchar Polski.

- Konferencja prezentacyjna pana Runjaica odbędzie się we wtorek, 18 czerwca o godzinie 12:00, po konferencji poświęconej nowej strefie technicznej wyznaczonej na godzinę 11:00 - poinformowano na stronie klubu.

W Polsce Runjaić spędził nieprzerwanie blisko siedem lat. Pracował także w Pogoni Szczecin. Informację o jego zatrudnieniu kilka dni temu przekazał Gianluca Di Marzio, czyli mocne źródło we Włoszech. Kwestią kilkunastu godzin było oficjalne potwierdzenie.

Kosta Runjaić poprowadzi klub Serie A

Udinese to piętnasty zespół ubiegłego sezonu. W drużynie nie ma żadnego Polaka. Choć przed laty to tam grał i stawiał pierwsze kroki Piotr Zieliński. W zakończonej kampanii zespół skończył 15. miejscu i utrzymał się we włoskiej ekstraklasie.

