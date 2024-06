Kylian Mbappe został w poniedziałek ogłoszony jako nowy piłkarz Realu Madryt. Długowyczekiwany transfer przez kibiców "Królewskich" nareszcie stał się faktem. Francuz w stolicy Hiszpanii zarobi ok. 75 milionów euro przez cały okres obowiązującej umowy. Kontrakt z gwiazdorem został zawarty do 30 czerwca 2029 roku.

Kylian Mbappe został nowym piłkarzem Realu Madryt

Na potwierdzenie tej wiadomości kibice Realu Madryt czekali długo. Choć już w lutym przyjście Mbappe do stolicy Hiszpanii wydawało się nieuniknione. Piłkarz dogadywał się z nowym pracodawcą, jak jeszcze miał aktywną umowę z Paris Saint-Germain. Wtedy również miało dojść do pierwszego porozumienia między stronami. Każdy wyczekiwał oficjalnego potwierdzenia.

- Real Madryt i Kylian Mbappe osiągnęli porozumienie, dzięki któremu zostanie on piłkarzem "Królewskich" na kolejnych pięć sezonów - poinformował Real Madryt na swojej stronie internetowej w ramach słynnego Comunicado Oficial. Warto wspomnieć, że nie zamieszczono oficjalnych informacji ze wskazaniem daty prezentacji Francuza. W tym momencie przebywa on na zgrupowaniu reprezentacji przed Euro 2024. Dodatkowo strona stołecznego klubu w Hiszpanii dosłownie w kilka minut po oficjalnym potwierdzeniu piłkarza padła wskutek dużego zainteresowania kibiców tym transferem.

Zarobki Kyliana Mbappe w Realu Madryt

Spekulowano wcześniej jedynie na temat jego zarobków oraz długości kontraktu. Wcześniej jak udało się dowiedzieć "Sky Sports" francuska gwiazda futbolu zainkasuje za sezon gry w barwach "Królewskich" 5 milionów euro netto. Teraz wiemy, że Francuz za rok gry zgarnie 15 milionów, a za cały okres w hiszpańskim klubie dokładnie 75 milionów euro. Z kolei za sam podpis Mbappe dostanie - uwaga - 100 mln euro.

W niedzielę dziennikarz Fabrizio Romano poinformował o przełomie w sprawie. - Wszystko zostało uzgodnione. Kontrakt został podpisany - napisał obwieszczając swoim słynnym hasłem "here we go". Ogłoszenie transferu, więc było kwestią kilku godzin. I tak faktycznie się stało. Prezydent Francji Emmanuel Macron się wygadał, że Real Madryt w poniedziałek wieczorem przedstawi światu swój jeden z największych transferów ostatnich lat.

Kiedy debiut Kyliana Mbappe w Realu Madryt?

Debiut francuskiego gwiazdora w Realu Madryt może przypaść na Superpuchar Europy. Prestiżowe spotkanie pomiędzy zdobywcą Ligi Mistrzów, a triumfatorem Ligi Europy w tym roku wyjątkowo odbędzie się w Polsce, a konkretnie w Warszawie. Kylian Mbappe może, więc pójść podobną drogą co Neymar, który debiutował w Gdańsku podczas meczu towarzyskiego Lechia Gdańsk - FC Barcelona 2:2. Dla Brazylijczyka był to jeden z pierwszych meczów w barwach Blaugrany. I to od razu na polskiej ziemi.

Bilety na Superpuchar Europy jak się nie trudno było domyślić rozeszły się w mgnieniu oka, jak cieplutkie bułeczki i już praktycznie nie są dostępne na oficjalnej stronie UEFA. Wnioski o wejściówki na prestiżowe starcie można było składać do 16 kwietnia, a na początku maja większość kibiców już wiedziała czy zostały one rozpatrzone pozytywnie bądź negatywnie. Szczęśliwcy mogli przejść do procesu opłacenia swojej zdobyczy.

