Oficjalnie: Reprezentacja Polski odpadła z Euro 2024. Biało-Czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie

Holandia - Francja 0:0

Początek spotkania należał do Holendrów, którzy stworzyli sobie kilka świetnych sytuacji. To jednak Francuzi byli najbliżej pierwszej bramki, po tym jak Antoine Griezmann nie trafił w piłkę z najbliższej odległości. Uderzenie doświadczonego napastnika może kandydować do miana największego kiksu całego turnieju. 20 minut przed końcem spotkania Holendrzy strzelili gola, ale sędzia uznał, że Denzel Dumfries absorbował uwagę bramkarza podczas strzału Xaviego.