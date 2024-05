Oficjalnie: Znamy następcę Jurgena Kloppa. Arne Slot nowym trenerem Liverpoolu.

Arne Slot oficjalnie ogłoszony trenerem Liverpoolu

Holenderski szkoleniowiec przybywa po trzech sezonach w Feyenoordzie, w których wygrał Eredivisie, Puchar Holandii i dotarł do finału Ligi Konferencji. Czeka go duże wyzwanie, gdyż trafił do klubu o dużych tradycjach. Liverpool jest sześciokrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów i 19-krotnym mistrzem Anglii.