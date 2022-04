Olimpia Grudziądz - Lech Poznań ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO. Rewelacja z III ligi kontra faworyt

Kolejorz powinien mieć się na baczności. Trzecioligowa Olimpia w tej edycji Pucharu Polski odprawiła już dwie poznańskie ekipy. Najpierw w pierwszej rundzie pokonała Wartę Poznań 1:0, a w drugiej rezerwy Lecha 3:0. Do osiągania kolejnych rund drużyna z Grudziądza potrzebowała rzutów karnych. W 1/8 finału po regulaminowym czasie gry remisowała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2:2, po dogrywce 3:3, a w rzutach karnych zwyciężyła 4:2. W ćwierćfinale piłkarze Marcina Płuski wyeliminowali drugi zespół z PKO Ekstraklasy. W Grudziądzu po dogrywce zremisowali z Wisłą Kraków 1:1, a w karnych zwyciężyli 5:3.

- Jeżeli ktoś eliminuje drużynę z ekstraklasy i gra w półfinale Pucharu Polski, to trzeba mieć się na baczności, bez względu na to, w której klasie rozgrywkowej występuje ten zespół. Mecz w Grudziądzu będzie wyzwaniem dla nas, ale nasz cel jest jeden - chcemy zdobyć Puchar Polski. Będę przestrzegał moich zawodników, że to nie będzie łatwa przeprawa - zaznaczył trener Maciej Skorża.