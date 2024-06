Ostateczna kadra reprezentacji Polski na Euro 2024. Dramat Arkadiusz Milika. Znów nie jedzie na turniej przez kontuzję

Kadra Polski na Euro 2024: Liczy 26 nazwisk, bez Milika

W piątek 7 czerwca do północy Polska musiała wysłać swoją ostateczną kadrę do UEFA. Data zbiegała się akurat z meczem towarzyskim przeciw Ukrainie na PGE Narodowym. To właśnie w nim selekcjoner chciał przetestować zawodników co do których się jeszcze wahał. Od początku zagrali m.in. Sebastian Walukiewicz i Taras Romanczuk - strzelcy goli. Niestety, poważny uraz od razu po rozpoczęciu odniósł Arkadiusz Milik i to on będzie największym nieobecnym w Niemczech.

Urazów było jeszcze więcej! Zdenerwowany Probierz po godzinie dwudziestej trzeciej nie chciał rozmawiać z mediami. Zdradził jedynie, że Milika czeka operacja, a w szpitalu na badaniach jest trzech innych zawodników. Opinia doktora Jacka Jaroszewskiego miała przesądzić o tym kto weźmie udział na Euro...