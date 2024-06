Ostatni trening reprezentacji Polski przed meczem z Austrią. Dobra wiadomość - wszyscy zawodnicy wzięli udział w zajęciach! Jakub Maj

Reprezentacja Polski w czwartek odbyła ostatni trening przed piątkowym meczem z Austrią. Dla Biało-Czerwonych to najważniejsze spotkanie na Euro 2024, gdyż wygrana może znacznie przybliżyć do awansu. Mamy dobre wieści dla kibiców kadry narodowej - wszyscy zawodnicy wzięli udział w piątkowych zajęciach. Czy to oznacza, że Robert Lewandowski zagra?