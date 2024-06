Ostatni trening reprezentacji Polski przed meczem z Ukrainą. Przewidywany skład. Kogo skreśli Michał Probierz?

Ostatni trening reprezentacji Polski przed Ukrainą

Michał Probierz na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Warszawie ma do dyspozycji 30 zawodników. Na turniej selekcjoner zabierze 27 zawodników, ale tylko 26 będzie mogło zagrać. Mateusz Kochalski pojedzie jako bramkarz tylko i wyłącznie do treningów, dlatego nie będzie widniał w protokole meczowym. To oznacza, że w piątek po meczu z Ukrainą szkoleniowiec będzie musiał skreślić aż trzy nazwiska.

W czwartek o godzinie 16:30 rozpoczął się ostatni oficjalny trening kadry przed spotkaniem towarzyskim z Ukrainą. Został on poprzedzony konferencją prasową, na której pojawił się Michał Probierz i Taras Romanczuk. Selekcjoner nie chciał zdradzić składu na jutrzejsze spotkanie, dlatego my postaramy się przewidzieć kilka nazwisk. Według doniesień medialnych Biało-Czerwoni nie wyjdą najlepszym możliwym zestawieniem. Kibice w piątek w akcji zobaczą kilku rezerwowych graczy.