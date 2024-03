Oto Adrian Benedyczak, czyli Benek w masce, nadzieja w ofensywie reprezentacji Polski. Tak gra i żyje we Włoszech

Adrian Benedyczak - wiek, pozycja i przebieg kariery Benka

- Układ w domu był prosty: tata broni, syn strzela . Nigdy nie starałem się go przekonać, żeby stawał na bramce. Chociaż może szkoda, bo przy obecnym wzroście mógłby fajnie bronić - wyznał Ireneusz Benedyczak w rozmowie z Akademią Pogoni.

Benedyczak wywodzi się z zachodniopomorskiego. Przyszedł na świat w Kamieniu Pomorskim, gdzie w miejscowym Gryfie przez wiele lat legendarnym bramkarzem był jego ojciec, Ireneusz (ponad 400 występów!). Adriana szybko przechwyciła Akademia Pogoni. Z niej dostał się do pierwszej drużyny. Grał tak obiecująco, że jeszcze jako nastolatek został sprzedany za 2,4 mln euro do włoskiej Parmy . Stało się tak w lipcu 2021 roku.

Benek, bo tak wołali na niego za nim wyjechał do Włoch nie miał okazji jeszcze zagrać w Serie A. Jego Parma jest jednak na dobrej drodze do awansu, o czym świadczy tabela. Polak do połowy marca zdążył dla niej strzelić dziesięć goli i zapisać trzy asysty.

Przed Benedyczakiem debiut w reprezentacji. Nadzieję na skrzydle lub w ataku powoływali już dwaj selekcjonerzy: najpierw Fernando Santos, potem Michał Probierz. W listopadzie 23-latek musiał odmówić z powodu kontuzji. Od niedawna musi grać w masce chroniącej jego twarz.