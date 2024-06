Oto bohater Niemców na Euro 2024. Saksofonista rozkręca atmosferę przed meczami

Euro 2024: Niemcy oczarowani saksofonem

Chóralne śpiewy, rytmiczne klaskanie, race - różne są sposoby, żeby wczuć się w dzień meczowy. Niemcy po prostu podskakują do tego, co zagra im saksofonista. Hitem Euro stała się więc nie oficjalna piosenka, lecz klubowa wersja "Samba De Janeiro" czy europejski klasyk "Freed from desire" z brzmieniem TEGO saksofonu.

Wszędzie gdzie pojawia się saksofonista, tam jest świetna zabawa. - Pojawił się znikąd, (prawie) nikt go nie znał - a teraz bawią się z nim całe Niemcy i świat piłkarski - opisują media zza naszej zachodniej granicy.

Kibice na meczu Szwajcaria - Niemcy