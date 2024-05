Oto kadra Niemiec na Euro 2024. Nagelsmann zaszalał!

Julian Nagelsmann trzeba przyznać dokonał odważnego wyboru kadry na zbliżające się Euro 2024. Na ogłoszonej w czwartek liście powołanych zabrakło nazwiska finalisty Ligi Mistrzów, który doprowadził Borussię Dortmund na stadion Wembley w Londynie i 1 czerwca powalczy o piękne zamknięcie swojej bogatej kariery. 35-letni Mats Hummels nie znalazł się w kadrze Niemiec na domowy turniej mistrzostw Europy. Poza nim - jednym z większych poszkodowanych okazał się Leon Goretzka z Bayernu Monachium.

Tym samym były szkoleniowiec Bayernu Monachium zdecydował się postawić - podobnie do Michała Probierza - na czterech bramkarzy. Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nubel oraz Marc-Andre ter Stegen. Z taką różnicą względem polskiej kadry, że nasi zachodni sąsiedzi do dyspozycji będą mieli wszystkich golkiperów nie tylko do treningów, a również na mecze rangi mistrzowskiej na swoim turnieju.