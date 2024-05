Oto kara dla Lecha za race w meczu z Legią Warszawa

Lech Poznań ukarany za zachowanie kibiców

Spotkanie 32. kolejki PKO Ekstraklasy, które przez wielu było nazywane szlagierem tej serii gier nie będzie miło wspominane przez kibiców poznańskiej drużyny. Lech przegrał na własne życzenie. Po trafieniach samobójczych w pierwszej połowie Legia Warszawa prowadziła 2:0. W drugiej części spotkania do siatki Kacpra Tobiasza trafił Joel Pereira. Portugalczyk zaskoczył młodzieżowca przepięknym uderzeniem z dystansu.

Kilka minut wcześniej jednak to kibice skradli "show". Fani Lecha stracili w pewnym momencie cierpliwość do swoich ulubieńców. Odpalili race i rzucali je w kierunku stojącego w bramce Legii Tobiasza. Szymon Marciniak, który prowadził to spotkanie musiał przerwać na moment grę i zaprosił piłkarzy do szatni. Potem zagroził, iż w przypadku powtórzenia się niezbyt przyjemnego incydentu - zakończy zawody walkowerem. Ostatecznie udało się dograć do końca hitowe starcie.